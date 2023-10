Konin był ostatnim w środę przystankiem na trasie Tuskobusa. - Robiłem wszystko, by przekonać partnerów w ramach opozycji do jednej listy. Sprawa jest zamknięta. Trzeba wygrywać. Nie będę miał żadnego problemu, by dzień po wyborach dogadać się na budowę sensownego, uczciwego rządu z Szymonem Hołownia, z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, z liderami Lewicy - zapowiedział w odpowiedzi na jedno z pytań Donald Tusk.