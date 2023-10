Przychody klubów najwyższej rozgrywkowej - w porównaniu do poprzedniego sezonu - wzrosły o 7 proc., czyli o 60 mln zł. To przede wszystkim zasługa dnia meczowego, a więc sprzedaży biletów oraz cateringu (od 103 do 137 mln), oraz wpływów komercyjnych (od 291 do 344 mln), co według ekspertów dobrze świadczy o modelu finansowym wielu klubów, które rosną na zdrowych fundamentach.

Działy marketingu najwyraźniej się profesjonalizują i coraz skuteczniej walczą o zainteresowanie kibiców oraz sponsorów, a infrastruktura się poprawia. Widać to po frekwencji, bo średnio każdy mecz w poprzednim sezonie oglądało 9405 widzów, czyli blisko 2 tys. więcej niż rok wcześniej.

- Możemy mówić o modzie na Ekstraklasę. Pokazuje to nie tylko frekwencja, ale także konsumpcja mediów społecznościowych, gdzie walczymy o młodzież - podkreśla prezes Ekstraklasa S.A. Marcin Animucki. - Wygrywamy walkę o spędzanie wolnego czasu z przemysłem rozrywkowym. Ósme czy dziewiąte miejsce pod tym względem na tle Europy to rezultat, którym można się już chwalić.