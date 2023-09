Jest reakcja PZPN na korzystny dla Rosji ruch UEFA. Cezary Kulesza zadecydował

Po tym, jak 24 lutego 2022 r. Rosja dokonała inwazji na Ukrainę, Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA) wykluczyła z rozgrywek wszystkie rosyjskie reprezentacje oraz kluby.

W opublikowanym we wtorek oświadczeniu UEFA zaznaczyła, że jako pierwsza organizacja sportowa zareagowała na wojnę na Ukrainie i podjęła zdecydowane działania, zawieszając udział rosyjskich drużyn w rozgrywkach oraz odwołując mecze zaplanowane w Rosji, takie jak finał Ligi Mistrzów, który pierwotnie miał odbyć się w Petersburgu czy mecz o Superpuchar UEFA, który miał zostać rozegrany w Kazaniu.

UEFA: Dzieci nie powinny być karane za czyny dorosłych

"UEFA ma jednak świadomość, że dzieci nie powinny być karane za czyny, za które odpowiedzialność ponoszą wyłącznie dorośli" - stwierdziła we wtorek UEFA. Zdaniem Unii, "szczególnie bolesne" jest to, że z powodu trwającego konfliktu pokolenie nieletnich jest pozbawione prawa do rywalizacji w międzynarodowej piłce nożnej.

"Z tych powodów Komitet Wykonawczy UEFA zdecydował, że rosyjskie drużyny złożone z nieletnich zawodników zostaną ponownie dopuszczone do rozgrywek w tym sezonie" - oświadczyła 26 września UEFA.