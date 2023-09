Bułka wielokrotnie dawał do zrozumienia, że ma talent. Miejsce w bramce klubu z Nicei mógł wywalczyć już w poprzednim sezonie, jeszcze podczas wypożyczenia, ale w rywalizacji ze Schmeichelem przeszkodziła mu kontuzja pleców, którą leczył przez cztery miesiące. Klub ostatecznie go wykupił. 36-letni Schmeichel odszedł za darmo do Anderlechtu.

Bułka jest głodny rad, także dotyczących szczegółów. Zawsze chce więcej

Mierzy 1,99 m, więc ma warunki fizyczne godne siatkarza lub koszykarza. Niektórzy we Francji porównują go do Manuela Neuera oraz Gianluigiego Donnarummy. - To nowoczesny golkiper, silny w pojedynkach, który między słupkami jest spokojny i dobrze pracuje nogami. Głodny rad, także dotyczących szczegółów. Zawsze chce więcej - chwali go trener bramkarzy Nicolas Dehon.

Marcin Bułka. Kumpel Neymara, który zdradził sekrety szatni

Dziś wreszcie głośniej o Bułce dzięki temu, co robi na boisku, a nie poza nim. Wielu kibiców wcześniej kojarzyło go ze zdjęciami z imprezy urodzinowej Neymara - w aklimatyzacji na pewno pomogło to, że podczas pandemii nauczył się francuskiego - sekretami szatni PSG ujawnionymi w „Foot Trucku” (musiał przeprosić kolegów) albo Lamborghini, które jako 20-latek rozbił pod Wyszogrodem.

Fernando Santos we wrześniu zaprosił go na zgrupowanie reprezentacji Polski. Był piątym wyborem - po kontuzji Łukasza Skorupskiego i niedyspozycji planującego zabieg Kamila Grabary. Dublerem tego ostatniego był w kadrze młodzieżowej Czesława Michniewicza. Jacek Magiera, prowadząc reprezentację U-20, wyżej cenił Radosława Majeckiego. Teraz Bułka odrabia straty.