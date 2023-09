Inwestują, żeby zarobić

Spory udział w letnich wydatkach klubów Ekstraklasy – nieoficjalnie tylko na kwoty odstępnego ligowcy przeznaczyli ponad 10 mln euro – miał Lech Poznań. Kolejorz zakontraktował następców odchodzących piłkarzy i poszerzył kadrę także pod kątem występów międzynarodowych, skoro sprowadzony za 1,8 mln euro Ali Gholizadeh z RSC Charleroi do zdrowia oraz gry wróci dopiero w październiku. Dziś już wiadomo, że klub z inwestycjami przestrzelił, bo zespół nie awansował do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy.

Trener John van den Brom będzie musiał zarządzać oczekiwaniami dużej grupy zawodników, bo w tym roku jego zespołowi zostało do rozegrania nie więcej niż 15 meczów. Władze klubu muszą zaś spiąć budżet bez wpływu z pucharów. To też utracony zysk w postaci wzrostu wartości piłkarzy. FC Brugge zapłaciło przecież za Michała Skórasia 6 mln euro również za sprawą jego występów w Lidze Konferencji. Teraz w Europie mieli się budować Filip Marchwiński i Filip Szymczak.

Inną politykę kadrową przyjęła Pogoń Szczecin, która do rywalizacji na międzynarodowej arenie przystąpiła z dwoma nowymi piłkarzami – Efthymios Koulouris (LASK Linz, 900 tys. euro) zastąpił Pontusa Almqvista, a Joao Gamboa (OH Leuven) – Damiana Dąbrowskiego – aby dwóch kolejnych (Valentin Cojocaru, Fredrik Ulvestad) zakontraktować dopiero pod koniec okienka transferowego, choć klub już wcześniej miał do wydania 3 mln euro z Mateusza Łęgowskiego do Salernitany.

Długa kolejka do wyjazdu

Ligowcy latem zarobili na piłkarzach ponad 23 mln euro. Ponownie się przekonaliśmy, że największy zysk przynoszą inwestycje w młodych Polaków. Dowód to nie tylko transfery Skórasia, Nawrockiego i Łęgowskiego, ale także 20-letniego Szymona Włodarczyka (2,2 mln euro z Górnika Zabrze od Sturmu Graz), 22-letniego Łukasza Łakomego (1,4 mln euro z Zagłębia Lubin do Young Boys Berno) czy 19-letniego Mateusza Kowalczyka (1,2 mln euro z ŁKS-u Łódź do Brondby IF). Ten ostatni opuścił ligowe gniazdo, choć nie zdążył jeszcze nawet zadebiutować w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Kolejka kandydatów do wyjazdu wciąż stoi. Nie brakuje głosów, że na jej czele jest Marchwiński, choć jego potencjał transferowy obniżyło odpadnięcie Lecha z europejskich pucharów. Zagranicznym klubom na międzynarodowej arenie pokażą się za to legioniści: Kacper Tobiasz oraz Bartosz Slisz. Niewykluczone, że szukających okazji zainteresują Kajetan Szmyt (Warta Poznań) lub Tomasz Pieńko (Zagłębie Lubin). Raków w najbliższym czasie będzie mógł zarobić kilka milionów euro na bramkarzu Vladanie Kovaceviciu.

Wśród ponad 200 zawodników, którzy latem podpisali umowy z klubami Ekstraklasy, dominowały zakupy bezgotówkowe. Spory ruch panował w zespołach beniaminków, którzy uzupełniali swoje składy doświadczonymi piłkarzami. Ponownie do polskiej ligi przyjechało sporo obcokrajowców, którzy dominują w składach większości drużyn – wyjątek to Ruch Chorzów, który ma w kadrze tylko Czecha Jana Sedlaka. Czas pokaże, komu inwestycja w ich kontrakty się opłaci i czy ci oszczędni zimą nie ruszą jednak na pilne zakupy.