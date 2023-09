Pierwsze wypowiedzi nowego selekcjonera, Michała Probierza. "Zasłużyłem"

- Moje zatrudnienie to nie jest kolesiostwo. Zasłużyłem, bo pracowałem na to przez 20 lat, choć kiedy prezes mnie przedstawił, braw nie było - mówi Michał Probierz. Selekcjonerem reprezentacji Polski będzie na dłużej, bo co najmniej do 2026 roku.