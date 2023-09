Zwolnienie Fernando Santosa i zatrudnienie Michała Probierza oznacza, że w ciągu niespełna trzech lat Polacy będą mieli piątego trenera. Zaczęło się od zwolnienia w styczniu 2021 r. Jerzego Brzęczka, który wywalczył awans na poprzednie Euro, co nie uchroniło go przed utratą posady. Nowym szkoleniowcem (prezesem PZPN był wówczas Zbigniew Boniek) został Paulo Sousa, ale Portugalczyk przed barażami o mundial wyjechał do Brazylii i na mistrzostwa w Katarze kadrę wprowadził Czesław Michniewicz.