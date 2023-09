Wróciła Liga Mistrzów. Robert Lewandowski z golem, wysokie zwycięstwo Barcelony

Sondaż: Co dziewiąty Polak chce, by Robert Lewandowski odszedł z reprezentacji

Co czwarty ankietowany w sondażu, przeprowadzonym przez United Surveys dla Wirtualnej Polski, chce by Robert Lewandowski został pozbawiony opaski kapitańskiej w reprezentacji Polski. Co dziewiąty - by w ogóle nie grał w kadrze.