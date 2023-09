Lukas Podolski: Jan Urban to dobra opcja dla polskiej piłki

Budowa czwartej trybuny sprawi, że kolejny taki mecz zobaczy nie 22, a ponad 30 tysięcy widzów. Co to dla was znaczy?

Każdy się z tego cieszy. Wychodzimy codziennie na treningi i widzimy, jak budowa rośnie, jak to szybko idzie. Mam nadzieję, że ta trybuna jeszcze nas podniesie.

Kto powinien zostać selekcjonerem reprezentacji Polski? Sporo mówi się o kandydaturze waszego trenera Jana Urbana...

Jest to na pewno jakaś opcja. Wszyscy ci kandydaci, których się wymienia, nigdy nie grali w reprezentacji, a Urban - tak. Wie, co to znaczy. Reprezentuje on też taką dobrą szkołę, bo jest trenerem, który preferuje, kiedy zawodnicy grają piłką. Ma dobre podejście do piłkarzy, dobrze ze wszystkimi współpracuje. Na pewno byłaby to fajna opcja dla polskiej piłki. Zarząd na pewno go jednak łatwo nie puści.

Do wzięcia jest obecnie Hansi Flick...