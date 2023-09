Michał Probierz i Marek Papszun. Kim są kandydaci na selekcjonera reprezentacji

Marek Papszun i Michał Probierz

Foto: Wigry Suwałki, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons PiotrKucza, CC BY 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>, via Wikimedia Commons