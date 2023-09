Kolejny znany piłkarz przenosi się z Europy na Bliski Wschód

Verratti, 55-krotny reprezentant Włoch (dla reprezentacji zdobył trzy gole), przeniesie się do Kataru z francuskiego PSG. Serwis Transfermarkt wycenia go na 40 mln euro.



Reklama

Z informacji przekazywanych przez media wynika, że Al-Arabi zapłaci za Verrattiego 45 mln euro co uczyni reprezentanta Włoch najdroższym piłkarzem w historii klubu. Dotychczasowy rekord należał do Abdou Diallo, reprezentanta Senegalu, za którego drużyna z Kataru zapłaciła 15 mln euro.



Czytaj więcej Piłka nożna Gorączka złota na pustyni. Saudyjczycy skupują piłkarskie gwiazdy Wystartował sezon Saudi Pro League – z Cristiano Ronaldo, Karimem Benzemą i Czesławem Michniewiczem. Za chwilę dołączy do nich Neymar. Saudyjczycy mają ambicje, by stworzyć nad Zatoką Perską piłkarską NBA.

Sprowadzeniem Verrattiego były też zainteresowane kluby z Arabii Saudyjskiej. To, że piłkarz rozstanie się z PSG stało się jasne, gdy nie został on zgłoszony do gry w Lidze Mistrzów.



Verratti w PSG zagrał w 416 meczach, zdobył w nich 11 goli i zanotował 61 asyst.