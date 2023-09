Polska - Wyspy Owcze. Fernando Santos: Zabrakło chłodnej głowy

Polacy do przerwy bezbramkowo remisowali z Farerami. - Chcieliśmy szybko zdobyć bramkę - przyznaje selekcjoner. - Zabrakło grania po ziemi, otwierania przestrzeni. Poprawiliśmy to po przerwie. Piłka taka jest, że kiedy zepchniesz rywala do obrony, to pojawią się sytuacje oraz gole. Wygraliśmy więc zasłużenie.

Po meczu Polska-Wyspy Owcze: Wiele do poprawy, tak rosną drużyny

Portugalczyk podkreśla, że jego piłkarze musieli zmierzyć się z presją. Sam przecież zapowiadał, że drużynę czeka pięć finałów, które trzeba wygrać. Udało się na razie zrealizować pierwsze zadanie, choć Polacy mieli z Portugalczykiem dopiero siedem-osiem treningów. - Jest jeszcze wiele do poprawy - mówi Santos.

Czytaj więcej komentarze Kamil Kołsut: Czy reprezentacja może być lepsza bez Roberta Lewandowskiego Robert Lewandowski wstrząsnął kadrą, bo Euro 2024 może być jego ostatnim wielkim turniejem w karierze i chce tam pojechać. Drużyna może na odejściu kapitana zyskać, skoro ją przyćmiewa.

Na razie selekcjoner po raz pierwszy w roli trenera naszej drużyny usłyszał gwizdy. Wybrzmiały one, kiedy Polacy schodzili na przerwę. - Zachowanie fanów było zrozumiałe. Zawodnicy też mieli duże oczekiwania i czuli to presję. Są przecież ludźmi. Publiczność pod koniec meczu była już jednak po naszej stronie, a tak przecież rosną drużyny.

Polacy na półmetku eliminacji Euro 2024 mają sześć punktów i zajmują trzecie miejsce w grupie. Teraz naszych kadrowiczów czeka mecz z Albanią w Tiranie. Zwycięzca zostanie liderem tabeli, bo Czesi - to oni są dziś na pierwszej lokacie - w następnej kolejce pauzują. Początek niedzielnego meczu o 20.45.