Polska - Wyspy Owcze 2:0. Dlaczego męczy nas piłka

Trudno o euforię, kiedy pierwszy gol meczu ze 129. drużyną rankingu FIFA pada po 73 minutach kalwarii tylko dlatego, że piłka trafiła przypadkowo w rękę Odmara Faero, czyli kierownika zaopatrzenia stoczni. Bardziej odpowiednie wydaje się współczucie wobec drużyny półzawodowców, która - także dzięki własnej grze oraz niezłomności - flirtowała z największym piłkarskim sukcesem w dziejach kraju o populacji porównywalnej do pojemności Stadionu Narodowego.

Wynik, czyli 2:0, wygląda lepiej niż gra. To był kolejny wieczór, kiedy męczyła nas piłka. Cierpienie dostrzegaliśmy na twarzy selekcjonera i odczytywaliśmy z ruchów piłkarzy. Ponownie zobaczyliśmy drużynę ludzi niezdolnych do podjęcia ryzyka, ograniczających boiskowe poczynania do jałowych podań, jakby nauczonych przez polską szkołę trenerską, że najważniejsze w futbolu, to nie stracić.

Polska - Wyspy Owcze. Wróciliśmy do punktu wyjścia

Reprezentacja Polski od dwóch lat stoi w miejscu. Fernando Santos jej nie odmienił, drużyna narodowa ma wciąż twarz Czesława Michniewicza. Podobny jest nawet skład - mundialowy mecz z Francją oraz eliminacyjny przeciwko Wyspom Owczym łączy siedem nazwisk piłkarzy podstawowego składu - skoro wrócił do niego nawet Grzegorz Krychowiak, czyli człowiek, którego boiskowe atuty ograniczają się dziś jedynie do zaangażowania. Wróciliśmy do punktu wyjścia.

Santos pracuje od pół roku, ale wciąż nie wiemy, jaki ma pomysł na drużynę. Czwartkowy mecz był biciem głową w mur z wykorzystaniem ograniczonych środków: długich podań i dośrodkowań. Czas na pracę w reprezentacji jest krótki, więc trudno żądać natychmiastowych efektów, ale trzeba jednocześnie efektywnie wykorzystywać czas, a drużyna na razie stoi w miejscu.