Kapitan argumentował, że rzucenie takich słów w przestrzeń to terapia szokowa, ale już według Arkadiusza Milika podobne sprawy należy rozwiązywać za zamkniętymi drzwiami szatni. - „Lewy” to najlepszy piłkarz w historii i ma prawo do własnej opinii - oznajmił z kolei Jan Bednarek, co akurat z opowieściami o braku charakteru koresponduje.

Goście początkowo nie sprawiali wrażenia drużyny, która mogłaby Polakom piłkarsko zagrozić. Oddali piłkę i zmusili naszych piłkarzy do ćwiczenia się w cnocie cierpliwości. To były jednak pozory. Wystarczył moment nieuwagi, żeby do dośrodkowania z prawego skrzydła dopadł Joan Edmundsson i zmusił do wysiłku Wojciecha Szczęsnego. To była 18. minuta, Matias Lamhauge równie groźnego strzału bronić jeszcze nie musiał.

Polacy ograniczyli się do najprostszych środków. Najgroźniej było, kiedy do piłki dopadał na prawej stronie Bartosz Bereszyński, bo jego dośrodkowania strzałami kończyli Arkadiusz Milik oraz Piotr Zieliński. Brakowało dryblingów oraz indywidualnych akcji, nikt nie chciał podjąć ryzyka. Męczyła nas piłka - tak, jak rok temu w Katarze.

Polska -Wyspy Owcze. Grzegorz Krychowiak pozostał sobą

Skład też pachniał mundialem. Santos wystawił od pierwszej minuty siedmiu piłkarzy, którzy rok temu rozpoczęli mecz 1/8 finału z Francuzami. Kamil Glik nie dostał powołania, Przemysław Frankowski jest kontuzjowany, na ławce usiedli zaś Matty Cash i Sebastian Szymański. Pozycja dwóch ostatnich wśród rezerwowych była niespodzianką. A jeszcze większą: Grzegorz Krychowiak w wyjściowej jedenastce, który wyprzedził w rankingu Santosa Damiana Szymańskiego.

Mecz pokazał, jak mu zależy. To Krychowiak jako pierwszy odebrał piłkę rywalowi wślizgiem i to Krychowiak - w 13. minucie - zagrał prostopadle do Zielińskiego tak, że ten znalazł się sam przed bramkarzem, ale podawał niecelnie. To wreszcie Krychowiak dostał premierową żółtą kartkę, zatrzymując kontrę rywali.