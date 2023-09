Jenni Hermoso złożyła zawiadomienie do prokuratury. Ciąg dalszy skandalu z udziałem prezesa RFEF

Hermoso oskarżyła prezesa hiszpańskiej federacji piłkarskiej (RFEF) Luisa Rubialesa o napaść na tle seksualnym po tym, jak została pocałowana w usta po zwycięstwie Hiszpanii nad Anglią 1:0 w finale światowego czempionatu 20 sierpnia.



Rubiales, który jako prezes jest obecnie zawieszony, przekonuje, że do pocałunku doszło za obopólną zgodą. Hermoso zaprzeczyła temu w oświadczeniach wydanych przez nią i stowarzyszenie piłkarzy. Powiedziała również, że federacja wywierała na nią i jej rodzinę presję, aby wyraziła wsparcie dla Rubialesa bezpośrednio po skandalu wywołanym pocałunkiem.

Jenni Hermoso złożyła zawiadomienie do prokuratury ws. Luisa Rubialesa

Prokuratura krajowa w Madrycie potwierdziła przyjęcie skargi i poinformowała, że zgodnie z przyjętą w zeszłym roku ustawą, dotyczącą przestępstw na tle seksualnym, Rubialesowi może grozić grzywna lub kara pozbawienia wolności od roku do czterech lat. Nowe prawo wyeliminowało różnicę między „molestowaniem seksualnym” a „napaścią na tle seksualnym”, sankcjonując każdy akt seksualny, do którego doszło bez zgody drugiej osoby.



Cała kobieca reprezentacja Hiszpanii w piłce nożnej zapowiedziała, że bez dymisji Rubialesa nie będzie brała udział w rozgrywkach (kolejne są przewidziane już we wrześniu). Głos zabrał też premier Pedro Sanchez. Socjalista uznał, że „gest Rubialesa jest nie do zaakceptowania” a przeprosiny to „za mało”.