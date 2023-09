Pierwsza zmiana trenera w PKO Ekstraklasie. Widzew pożegnał Janusza Niedźwiedzia

Łódzki klub poinformował o zmianie na stanowisku szkoleniowca we wtorek na swojej stronie. Janusz Niedźwiedź pracował w Widzewie Łódź od czerwca 2021 roku. W tym czasie wywalczył z drużyną awans do PKO Ekstraklasy.

- Nie była to decyzja łatwa, ale na pewno poprzedzona nie tylko dogłębną analizą sytuacji, w jakiej znalazła się pierwsza drużyna, ale także perspektyw, które przed nią się roztaczają - przekazał prezes Widzewa Michał Rydz. - Jako Zarząd zdecydowaliśmy, że drużyna potrzebuje w tym momencie sezonu zmiany, a okres przerwy na kadrę będzie do tego najbardziej odpowiedni. Na pierwszym miejscu stawiamy interes Klubu. Taki ruch był spowodowany ogólną oceną sytuacji sportowej, w której drużyna znajduje się od początku tego roku kalendarzowego. W tym roku kalendarzowym zdobyliśmy 19 punktów w 24 meczach. Fakty są nieubłagane. Tracimy najwięcej bramek w lidze, w ciągu roku wygraliśmy tylko cztery mecze i nie widać, żeby miało się to zmienić. Sytuacja w tabeli i ostatnie wyniki nie są dla nas jako Zarządu i dla mnie jako prezesa Klubu satysfakcjonujące, ale patrzymy również szerzej - drużyna się nie rozwija - tłumaczył w rozmowie z klubową stroną.



Kto nowym trenerem Widzewa Łódź

Jednocześnie łódzki klub zapowiedział, że nazwisko nowego trenera zostanie podane jeszcze we wtorek. Szkoleniowiec ma poprowadzić popołudniowy trening pierwszej drużyny.

W poniedziałek „Przegląd Sportowy” podawał, że nowym szkoleniowcem zespołu z Łodzi zostanie Daniel Myśliwiec.