Lewandowski o lidze hiszpańskiej: Nie promuje się ofensywnej gry

Mówiąc o lidze hiszpańskiej Lewandowski przyznał, że nie spodziewał się, że tak wiele drużyn będzie wykorzystywać w niej "niechęć do grania w piłkę". - I moim zdaniem też sędziowie źle interpretują wiele sytuacji. Może sędziowie chcieliby inaczej, ale może mają z góry wytyczne na co zwracać uwagę na co nie. La Liga nie chce chyba promować gry ofensywnej - czasem pozwala się na tyle rzeczy w defensywie, a jak ja zrobię jeden faul, to od razu faul i najlepiej żółta kartka, żeby nie było problemów - stwierdził.



- La Liga nie jest tak ofensywna jak była. Jest wiele zespołów, które w ogóle nie chcą grać w piłkę - dodał. - To nie jest liga, która idzie w kierunku ofensywnego futbolu - przekonywał.



Robert Lewandowski o reprezentacji: Jak coś złego to zawsze Lewandowski

Lewandowski był następnie pytany jak długo można łączyć grę w reprezentacji i w klubie.



Czytaj więcej reprezentacja Santos ogłosił powołania. Krychowiak i Grosicki wracają do kadry Selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos powołał 25 zawodników na wrześniowe mecze z Wyspami Owczymi i Albanią w eliminacjach Euro 2024. Nie brak niespodzianek.

- To przez lata było dla mnie wielkim wyzwaniem. W reprezentacji odpowiedzialność jeszcze bardziej jest skupiona na mnie, ze względu na zmianę pokolenia, na to, że nie ma piłkarzy, którzy wezmą odpowiedzialność na siebie. Moim zdaniem nie może być tak, że Lewandowski jest za wszystko odpowiedzialny, jak coś złego to zawsze Lewandowski. Nie ma jeszcze zewnętrznie takiego punktu, że oprócz Lewandowskiego jest jeszcze A, B, C czy tam kolejni zawodnicy, którzy też są odpowiedzialni za tę reprezentację. Ja już mam 35 lat. Już zaczynają się pojawiać te myśli co dalej. Bo faktycznie, to nie jest łatwe: ja wolałbym dawać to co mam najlepsze, ale też być wspieranym przez innych - odparł.



- Ile mam siły? Nie wiem - przyznał.