Angielskie kluby wydały latem na piłkarzy tyle, ile polski rząd na 14. emeryturę

Ostatniego dnia okienka transferowego Liverpool sprowadził za 34,3 mln funtów Ryana Gravenbercha z Bayernu Monachium. Z kolei Brighton wypożyczył Ansu Fati z Barcelony, a Aston Villa - Clementa Lengleta z tego samego klubu. Do Hiszpanii, na wypożyczenie do Getafe, przeniósł się za to Mason Greenwood z Manchesteru United.