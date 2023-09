Liga Konferencji Europy. Z kim zagra Legia Warszawa w fazie grupowej

Sezony 2019/20-2023/24 Ranking UEFA 1. Manchester City - 124.000

2. Bayern Monachium - 120.000

3. Real Madryt - 106.000

4. FC Liverpool - 97.000

. Paris Saint-Germain - 97.000



...

79. Lech Poznań - 19.000

113. Legia Warszawa - 11.500

162. Raków Częstochowa - 8.000

262. Pogoń Szczecin - 5.000

Legia w rankingu za pięć ostatnich sezonów (2019/20-2023/24) - to podstawa do rozstawienia podczas losowań europejskich pucharów w przyszłym roku - zajmuje 113. miejsce. Ten dorobek to suma dwóch udziałów w czwartej rundzie eliminacji Ligi Konferencji, czterech punktów zdobytych w fazie grupowej sprzed dwóch lat (1:0 ze Spartakiem Moskwa i Leicester City) oraz 2,5-punktowe minimum, jakie przysługuje warszawiakom tej jesieni.

Liga Konferencji Europy. Ile zarobi Legia Warszawa

Mecze fazy grupowej Ligi Konferencji Europy odbędą się 21 września, 5 i 26 października, 9 i 30 listopada oraz 14 grudnia. Zwycięzcy grup awansują do 1/8 finału. Drużyny z drugich miejsc wiosną zagrają w fazie play-off, czyli odpowiedniku 1/16 finału - rok temu właśnie tą drogą Lech przedarł się do ćwierćfinału, gdzie lepsza od klubu z Poznania była Fiorentina. Kolejorz dzięki tym wynikom zarobił spore pieniądze.

Legia w tym sezonie, dzięki występom na międzynarodowej arenie, ma zagwarantowane co najmniej 4 mln euro. To premia za awans do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy oraz pozycję w 10-letnim rankingu historycznym. Zysk może być oczywiście znacznie wyższy. Wicemistrzowie Polski dostaną także swój udział w przychodach z praw marketingowych, a pieniądze mogą także podnieść z boiska. Zwycięstwo to 500 tys., a remis - 166 tys. euro premii.