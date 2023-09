Liga Europy. Raków Częstochowa poznał rywali

Częstochowianie wiedzieli, że trafią do grupy atrakcyjnej. Liga Europy to znacznie wyższa półka niż Liga Konferencji, więc w pierwszym koszyku były m. in. FC Liverpool, Ajax Amsterdam, AS Roma czy Bayern Leverkusen, czyli marki znane z gry Ligi Mistrzów. Ostatecznie kibiców mistrzów Polski czekają wyjazdy do Bergamo, Grazu oraz Lizbony. Raków w żadnym meczu nie będzie faworytem, choć trafił na rywali ciekawych, grających atrakcyjną piłkę.

- Świetne wyzwania przed nami - mówi trener Rakowa Dawid Szwarga. - Atalanta i Sporting to faworyci grupy, co mogę potwierdzić "na gorąco". Zrobimy jednak wszystko, aby nawet z nimi nawiązać równorzędną rywalizację i zdobyć punkty albo wygrać mecz. Chcemy czerpać radość z tego, że trafiliśmy do takiej, a nie innej grupy. Musimy dać z siebie wszystko, żeby mieć później dobre wspomnienia.

Grupa D: Atalanta BC, Sporting CP, Sturm Graz, Raków Częstochowa

Atalanta oraz Sporting rok temu grały w ćwierćfinale Ligi Europy. Zespół z Bergamo zajął piąte miejsce w Serie A, a drużyna z Lizbony musiała w lidze portugalskiej uznać wyższość Benfiki, Porto oraz Bragi. Sturm, jako wicemistrz kraju, tej jesieni odpadł w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z PSV Eindhoven (1:3, 1:4). Austriacy zarówno rok, jak i dwa temu zajęli w swojej grupie Ligi Europy ostatnie miejsce. Tego lata ich piłkarzem został Szymon Włodarczyk.

Raków Częstochowa pnie się w Rankingu UEFA

Liga Europy to dla mistrzów Polski szansa, żeby piąć się w klubowym Rankingu UEFA, który decyduje o rozstawieniu podczas losowań. Każda wygrana oznacza dwa punkty, a remis - jeden. Udział w fazie grupowej gwarantuje minimum trzy oczka i jeśli Raków wywalczy ich na boisku mniej, to dokładnie o tyle wzbogaci swoje rankingowe konto. Pierwsze miejsce w grupie daje cztery dodatkowe punkty, a drugie - dwa.