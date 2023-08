- Bardzo cieszymy się z faktu, że Kamil zdecydował się przyjść do nas. Wiemy doskonale, że była to dla niego decyzja spowodowana grą w pięknym mieście, Krakowie, a przede wszystkim w Cracovii. To były te kwestie, które przekonały go do dołączenia do naszego klubu, z czego się bardzo cieszymy - skomentował wiceprezes MKS Cracovia SSA i Dyrektor ds. Sportowych, Stefan Majewski.

- Bardzo mi zależało na tym, by wrócić do Polski. Cracovia była zdecydowana. Jestem blisko domu, co po tylu latach jest dla mnie bardzo ważne. To duży klub, nie mogło być innej decyzji - powiedział Glik po ogłoszeniu transferu.