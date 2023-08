Matka prezesa hiszpańskiej federacji rozpoczęła protest głodowy w obronie syna

Rubiales działał w sposób, który był "głęboko dyskryminujący" -powiedziała Diaz, dodając, że "ubolewa" nad faktem, że rząd nie zareagował wcześniej na zachowanie Rubialesa.

- Rząd działa bardzo sprawnie, ale myślę, że to godne ubolewania, że to FIFA wprowadziła sankcje, a nie my - powiedziała.

Matka prezesa prowadzi strajk głodowy

Matka Luisa Rubialesa zamknęła się w kościele i ogłosiła strajk głodowy w proteście przeciwko jego "nieludzkiemu traktowaniu".

Rubiales odmówił ustąpienia ze stanowiska, ale został zawieszony przez FIFA.

Oczekiwano, że prezes poda się w piątek do dymisji, ale zamiast tego wygłosił przemówienie, twierdząc, że padł ofiarą polowania na czarownice przez "fałszywe feministki".

Angeles Bejar powiedziała, że jej protest będzie trwał "dopóki nie zostanie znalezione rozwiązanie dla nieludzkiego i krwawego polowania, które prowadzą przeciwko mojemu synowi". W jej ocenie Rubiales nie zasłużył na takie traktowanie.