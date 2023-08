Hiszpania: Prezes federacji, który pocałował piłkarkę, nie zamierza ustąpić

Hermoso, 33-letgnia piłkarka, napisała w mediach społecznościowych, że zachowanie Rubialesa jej się nie podobało, ale "co mogła zrobić"?

Rubiales nie uzyskał wsparcia od żadnej ważnej postaci ze świata hiszpańskiego sportu lub polityki. Wszyscy - od prawa do lewa - wzywają go do dymisji.