Norweski piłkarz uciekł z Rosji. Przestraszył się dronów

To nie pierwszy przypadek piłkarza, który nie chciał wrócić do klubu, gdzie rzekomo nie czuje się bezpiecznie. Siedmiu zawodników Sportingu Lizbona w 2018 r. zerwało umowy po tym, jak chuligani zaatakowali ich w ośrodku treningowym. Podobnych argumentów użył Mahir Emreli, gdy do autokaru Legii wpadli chuligani. Zawodnik i klub dogadali się w sprawie rozwiązania kontraktu, ale potem sam nie wywiązał się z porozumienia. Sprawa trafiła do FIFA, która stanęła po stronie klubu.

– Normann do klubu nie wróci. Kontrakt jest rozwiązany. FIFA zdecyduje, czy trzeba zapłacić odszkodowanie, i nałoży ewentualne sankcje sportowe. Jeśli przysądzi odszkodowanie, to nowy klub Normanna stanie się solidarnie zobowiązany do zapłaty. Będzie współdłużnikiem, a to od klubu będzie łatwiej wyegzekwować należność. Poza tym grozi mu zakaz transferowy – mówi Stankiewicz.

Ołeksandr Zinczenko musiał zapłacić

Karę musiał zapłacić Ołeksandr Zinczenko. Reprezentant Ukrainy po napaści na Donbas przeprowadził się do Rosji i nie chciał wracać do Szachtara Donieck. Argumentem były obawy o bezpieczeństwo. Najpierw trenował z amatorskimi drużynami moskiewskimi, potem z Rubinem Kazań, aż podpisał kontrakt z FC Ufa. FIFA jego wyjaśnień nie kupiła.

– Aby rozwiązać umowę, musi istnieć związek przyczynowy między zagrożeniem a zaniechaniem klubu, że nie dopełnił on obowiązku kontraktowego – wyjaśnia Stankiewicz. Zinczenko zapłacił więc 8 tys. euro i mógł dalej grać. Czas pokaże, czy podobny argument podniosą strony w przypadku Normanna. Dynamo podobno zaproponowało mu transfer, ale on ofertę odrzucił.

Norwegowi kilka miesięcy temu gra w Rosji nie przeszkadzała. Nawet nie myślał o jednostronnym zawieszeniu kontraktu, na co pozwoliła FIFA. Skorzystali z tego Grzegorz Krychowiak i Sebastian Szymański, ale już nie Maciej Rybus, który tłumaczył się względami rodzinnymi.

Teraz światowa federacja doprecyzowała przepisy. Stankiewicz wyjaśnia, że prawo zawieszenia kontraktu mają jedynie ci, którzy z takiej opcji już wcześniej korzystali. Jeśli ktoś mógł to zrobić, ale nie chciał i w maju 2023 r. wciąż był piłkarzem rosyjskiego klubu, to możliwość jednostronnego zawieszenia umowy stracił.