Superpuchar Europy dla Manchesteru City, zła seria Sevilli trwa

Uśmiech pojawił się za to na twarzy Guardioli. Do Grecji trener City przyleciał w fatalnym nastroju. Na kilka miesięcy ze składu wypadł mu Kevin de Bruyne. Hiszpan nie ma wątpliwości, że to wina przeładowanego kalendarza.

- Kończysz Ligę Mistrzów, po czym piłkarze wyjeżdżają na dwa tygodnie na zgrupowania reprezentacji. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze mecze trwające po 110 czy 112 minut, a w przyszłości klubowe mistrzostwa świata z udziałem ponad 30 zespołów. Mamy mało czasu na treningi, angażujemy coraz więcej sił w same mecze. Czy to walka skazana na porażkę? Tak, dopóki piłkarze się nie zbuntują i nie powiedzą: "nie gramy" - uważa Guardiola.

Trudno nie przyznać mu racji. Ilość nie przekłada się na jakość. Mecz w Pireusie też wymażemy szybko z naszej pamięci.