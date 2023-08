Drużyna z Danii awansowała do czwartej rundy po zaciętej rywalizacji ze Spartą Praga. W pierwszym meczu padł bezbramkowy remis, ale rewanż w Czechach zadowolił najbardziej wymagających kibiców.

FC Kopenhaga objęła prowadzenie już po kilkunastu sekundach i trafieniu Jordana Larssona, Sparta pod koniec spotkania doprowadziła jednak do wyrównania, w dogrywce obydwa zespoły zdobyły jeszcze po dwie bramki i potrzebne były rzuty karne.

Kamil Grabara - polski bohater FC Kopenhaga

Jednym z bohaterów tego konkursu, jak i całej rywalizacji, był bramkarz reprezentacji Polski Kamil Grabara. Obronił strzał jednego z przeciwników, ale już wcześniej - w trakcie meczu - popisał się kilkoma znakomitymi interwencjami.

Grabara już w wieku 17 lat wyjechał z Polski do Liverpoolu, by pobierać nauki, teraz interesują się nim wielkie kluby i być może za chwilę zobaczymy go w silniejszej lidze niż duńska.