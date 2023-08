Stefan Szczepłek: Legia na minusie

Przed przerwą Legia wywalczyła kilka rzutów rożnych, ale przeprowadziła tylko jedną niebezpieczną akcję: po strzale Pawła Wszołka bramkarz odbił piłkę nogami.

W drugiej połowie nic się nie zmieniło. Legia nie miała żadnego pomysłu, ani też takich umiejętności, które mogłyby poprawić niekorzystny stan. A kiedy w 56. minucie, po ładnej akcji z udziałem kilku graczy Huskovic wbił głową drugiego gola, sytuacja Legii stawała się coraz trudniejsza.

Nie było już czego bronić i na co czekać. Trener Kosta Runjaić musiał postawić na piłkarzy ofensywnych, więc w pierwszej kolejności zastąpił defensywnego pomocnika Bartosza Slisza napastnikiem Maciejem Rosołkiem. Jednego napastnika - Marca Guala zastąpił inny - Ernest Muci. I dopiero wtedy zaczęła się gra.

Efekt był skromny: tylko jeden gol, ale bardzo ładny, zdobyty głową przez Muciego. On przez pół godziny zrobił więcej niż zawodnicy, przebywający na boisku dłużej. Całkowicie zawiódł Josue, który nie wywiązał się z roli lidera, zwłaszcza w sytuacji, kiedy w drużynie nic się nie klei. Jakby ktoś nie wiedział, że Marc Gual jest królem strzelców ekstraklasy, to patrząc na jego nieudolność by nie uwierzył.

Nawet będący ostatnio w dobrej formie Tomas Pekhart niczym się nie wyróżnił. Bartosz Slisz był wolniejszy od sędziego liniowego. Jego technika i sprawność pozostawiają wiele do życzenia. Przy bardzo przeciętnych umiejętnościach on może się wyróżniać w starciu z Jagiellonią, ale nie z poważnym przeciwnikiem. To od straty Slisza na połowie boiska rozpoczęła się akcja, po której padł drugi gol dla Austrii.

Wynik jest zły, więc Legia pojedzie na rewanż do Wiednia (17 sierpnia, godz. 19.00) w bardzo niekorzystnej sytuacji. Patrząc jak grała trzeba liczyć głównie na szczęśliwe zrządzenie losu. I pocieszać się, że w tym sezonie Legia w każdym meczu zdobywa bramki. Niestety, prawie w każdym również traci.