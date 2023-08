Eliminacje Ligi Konferencji. Pogoń na deskach, wstydliwy wieczór w Belgii

Piłkarze Pogoni zderzyli się z wielkim futbolem i było to zderzenie bardzo bolesne. KAA Gent w ubiegłym sezonie awansował do ćwierćfinału Ligi Konferencji, a kilka lat temu wyszedł z grupy w Lidze Mistrzów. Choćby z tego względu zespół ze Szczecina nie był faworytem, a jego awans byłby sporą niespodzianką.

Problem w tym, że zawodnicy Pogoni nie dali sobie nawet szansy. To, co wyprawiali w pierwszej połowie, wołało o pomstę do nieba. Każdy z czterech straconych goli był prezentem dla rywali (to brzmi jak ponury żart, ale hat tricka uzbierał zawodnik o imieniu Gift - Nigeryjczyk Orban).

Bramkarz Bartosz Klebaniuk serię koszmarnych interwencji zaczął od wypuszczenia piłki po strzale z dystansu wprost pod nogi przeciwnika, a potem podejmował równie fatalne decyzje skutkujące stratą kolejnych goli. Koledzy z obrony też mu nie pomagali i w efekcie po przerwie nie było już czego zbierać. -

- Pogoń to lepszy zespół niż Żylina - mówił przed meczem w Gandawie trener gospodarzy Hein Vanhaezebrouck. Nie miał jednak racji. Żylina w poprzedniej rundzie przegrała w Gandawie 1:5.