Hronowski o protestach ws. Mystic Festival: To nasze święto, nasze Boże Ciało

Arkadiusz Hronowski, współorganizator Mystic Festival, odniósł się w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem do tego, że jedna z organizacji katolickich żąda odwołania festiwalu muzyki metalowej, który ma odbyć się w czasie Bożego Ciała. - Każdy ma prawo do protestu i może pokazywać, co mu się nie podoba. Ale nie dajmy się zwariować – nie możemy się podporządkować jednej słusznej religii czy doktrynie - powiedział w programie #RZECZoPOLITYCE.