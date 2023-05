Lewandowski krytykuje kolegów z Barcelony za nagranie z pozdrowieniami dla Rosjan

Jak święta wojna, to na całego. Nikt tutaj się nie oszczędzał, ani piłkarze, ani kibice, bo ten mecz miał zadecydować o mistrzostwie Polski. Teoretycznie w lepszej sytuacji byli goście. Mecz u siebie wygrali 29:27, więc to mistrzowie Polski musieli odrabiać straty. Jednak przewaga dwóch bramek w piłce ręcznej to tyle co nic i podkreślał to przed meczem trener Barlinka Industrii Tałant Dujszebajew.