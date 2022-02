„Wszystko co piękne w sporcie jest sprzeczne z tym co niesie ze sobą wojna. Dla wszystkich ludzi, którzy cenią wolność i pokój to czas solidarności z ofiarami militarnej agresji na Ukrainę” – napisał w oświadczeniu Robert Lewandowski. „Jako Kapitan Reprezentacji będę rozmawiał z kolegami z Drużyny w w sprawie meczu z Rosją, żeby wypracować wspólne stanowisko w tej sprawie i jak najszybciej przedstawić je prezesowi PZPN”.

Na sytuację na Ukrainie reagują ludzie sportu. PZPN wraz z szwedzką i czeską federacją wydał wspólne oświadczenie, w którym domaga się zmiany miejsca rozgrywania spotkania barażowego do mistrzostw świata z Rosją.