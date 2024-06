Transakcje na akcjach PKP Cargo S.A. Czy prezes spółki giełdowej wszystko może?

Czytaj więcej Finanse Co ma pożar Marywilskiej 44 do obowiązków informacyjnych emitentów? Ekspert wyjaśnia Spółki giełdowe muszą identyfikować zdarzenia lub okoliczności, które mogą mieć istotne znaczenie np. na cenę akcji. Czy komunikaty po pożarze Marywilskiej 44 spełniały kryteria informacji poufnej?

Insider trading – kto i czego nie może robić?

Jak już pisałem w innym artykule opublikowanym na łamach Rzeczpospolitej, na spółki giełdowe nałożono obowiązki w zakresie ochrony „informacji poufnych” zdefiniowanych w art. 7 MAR oraz właściwego przekazywania ich do wiadomości publicznej. Informacje poufne są szczególnie ważne dla inwestorów i określa się je mianem „cenotwórczych”. Wykorzystanie takich informacji, np. poprzez nabycie na ich podstawie akcji spółki giełdowej jest przestępstwem. Karalne wykorzystanie informacji poufnej może polegać na nabyciu lub zbyciu nie tylko na własny rachunek, ale także na rzecz osoby trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, a nawet na anulowaniu lub zmianie zlecenia złożonego przed wejściem w posiadanie informacji poufnej. Jeśli więc jesteśmy w posiadaniu informacji poufnych, to musimy się mocno pilnować. Podjęcie decyzji inwestycyjnej na podstawie takiej informacji może nas słono kosztować. Przy czym „na podstawie” oznacza, że informacja ta ma stanowić impuls decyzyjny.

Zakaz wykorzystywania informacji poufnych obejmuje np. członków zarządu i rady nadzorczej, ale także każdego, kto posiada dostęp do informacji poufnej z tytułu zatrudnienia, wykonywania zawodu lub obowiązków (np. adwokat świadczący usługi na rzecz spółki giełdowej). Co ciekawe, zakaz ten ma również zastosowanie do wszystkich osób, które weszły w posiadanie informacji poufnych w innych okolicznościach, jeżeli osoby te wiedzą lub powinny wiedzieć, że są to informacje poufne (np. małżonek prezeski zarządu). Jest to swego rodzaju bezpiecznik, że nikt spoza grona osób szczególnie eksponowanych na informacje poufne, nie dopuści się ich wykorzystania.

Jakie informacje poufne miała spółka PKP CARGO S.A.?

Począwszy od 27 maja br. (data pierwszej notyfikowanej transakcji) Emitent opublikował trzy raporty bieżące zawierające informacje poufne: nr 26/2024, 27/2024 oraz 32/2024. O innych informacjach poufnych nie wiemy, co oznacza, że albo ich nie ma, albo nie zostały jeszcze opublikowane. Pierwszy raport bieżący (11 czerwca 2024 r., godzina 18:00) zawierał informację poufną o decyzji zarządu Emitenta o rozwiązaniu za wypowiedzeniem Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, drugi (12 czerwca 2024 r., godzina 11:01) o podpisaniu listu intencyjnego z PKP PLK S.A. w sprawie sprzedaży udziałów w spółce CARGOTOR Sp. z o.o., a trzeci (20 czerwca 2024 r., godzina 12:26) o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłych członków zarząd Emitenta. Pomijam w niniejszym artykule ocenę czy rzeczywiście informacje te spełniały kryteria informacji poufnej. Niemniej jednak osoba, której zarzuca się wykorzystanie informacji poufnej może taki argument wysunąć, jako jeden ze środków obrony.

Zakładając, że każda z tych informacji poufnych powstała w niedalekiej odległości czasowej od publikacji raportu bieżącego (istnieje bowiem obowiązek niezwłocznego opublikowania informacji poufnej bezpośrednio dotyczącej emitenta), niefortunna jest transakcja zawarta 11 czerwca 2024 r. (mowa o niej w raporcie bieżącym nr 25/2024 z dnia 11 czerwca 2024 r.). Tego samego i kolejnego dnia powstały bowiem dwie informacje poufne. Trzeba jednak podkreślić, że nie wiemy, o której godzinie zidentyfikowano te informacje poufne oraz o której godzinie zawarto transakcję. Do tego dostęp z pewnością ma Komisja Nadzoru Finansowego.

Kiedy powstaje informacja poufna?

Pikanterii całej tej historii dodaje fakt, że zgodnie z formalistycznym podejściem, informacja poufna powstaje w określonym momencie i dopiero ten moment wyznacza początek stosowania zakazu jej wykorzystywania. Innymi słowy, jeśli uznamy, że informacją poufną jest informacja o podpisaniu listu intencyjnego, to dopiero faktyczne złożenie podpisów na dokumencie krępuje ręce w zakresie zawierania transakcji. Wcześniej informacji poufnej nie ma. Czy takie podejście jest słuszne? Co do tego można mieć zasadnicze wątpliwości. Często bowiem podpisanie dokumentu jest tylko formalnym przypieczętowaniem tego, co nieformalnie, acz definitywnie zostało ustalone na płaszczyźnie biznesowej. W przeciwnym razie, w skrajnym przypadku, moglibyśmy mieć bowiem do czynienia z odkładaniem na później czynności polegającej na podpisaniu dokumentu, aby tylko „przesunąć” moment powstania informacji poufnej. Musielibyśmy też uznać, że spisanie postanowień listu intencyjnego, zapisanie pliku z wersją „final”, wydrukowanie kilku egzemplarzy i zaniesienie do pomieszczenia, w którym są przedstawiciele stron czekający tylko na ceremonialne złożenie podpisów, jest nic nie znaczącym zbiorem czynności, w trakcie realizacji których można by nabyć akcje spółki giełdowej, ponieważ żadna informacja jeszcze nie powstała, gdyż podpisów na tym dokumencie nie ma. Dlatego właśnie momenty powstania i identyfikacji informacji poufnych są tak fascynujące i problematyczne zarazem. Ze szczególną ostrożnością należy podchodzić do działań podejmowanych w otoczeniu informacji poufnych. Odpowiednie polityki, procedury i szkolenia powinny wprowadzić odpowiedni komfort w tym zakresie.