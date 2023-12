PiS, który nie może pogodzić się z utratą władzy, znalazł w TVP bastion, przyczółek dla robienia polityki w opozycji.

Wreszcie jest również Trybunał Konstytucyjny, którego decyzje, choć są coraz śmielej kwestionowane przez rządzącą większość, to jednak nadal pozostają w mocy. Kilka tygodni temu grupa posłów PiS zaskarżyła podstawę prawną działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a TK nakazał ministrowi wstrzymanie się od dokonywania zmian w mediach publicznych. Patrząc na profil Trybunału, nie ma wątpliwości, jaki będzie werdykt. Rozprawa odbędzie się 16 stycznia 2024 r.

TVP, Polskie Radio i PAP jako bastiony PiS

PiS, który nie może pogodzić się z utratą władzy, znalazł w TVP bastion, przyczółek dla robienia polityki w opozycji. Wcześniej zostawił za sobą prawne pole minowe, o które mają dziś potykać się ludzie Donalda Tuska. I tak się właśnie dzieje. A nad tym wszystkim unosi się zarzut bezprecedensowego upolitycznienia mediów publicznych, które miało miejsce w ostatnich ośmiu latach i brak legitymacji moralnej PiS do stawiania oporu przeciwko zmianom w TVP, PR i PAP.

Pytanie jednak czy jest to wystarczające uzasadnienie dla wybrania drogi na skróty. Niektóre autorytety prawnicze, także z rodowodem ze starego Trybunału Konstytucyjnego, uzasadniają, że balansowanie na prawnym skraju jest konstytucyjnym stanem wyższej konieczności, przywracaniem standardów mającym na horyzoncie nadrzędny cel, „leczeniem sepsy” itd. Takie myślenie może zachęcać nową koalicję do działania, ale jest też krótkowzroczne. Zapomina się bowiem, że każda władza się kiedyś kończy i nie stawiają pytania: co dalej? Co się stanie, gdy za kilka lat PiS powróci do władzy? Czy będzie przestrzegał standardów przywracanych w taki sposób przez rząd Tuska, czy odpłaci się tym samym, albo czymś znacznie gorszym? Czy wtedy również autorytety będą stawiały się w pozycji strażników nienaruszalności konstytucyjnych granic? Czy będą wtedy miały moralne prawo do bycia nośnikami konstytucyjnej wrażliwości, która gwarantowała im też moralną wyższość?

Warto na te pytania spróbować odpowiedzieć. Istnieją bowiem różne ścieżki by przywrócić ład w mediach publicznych, bezwzględnie potrzebny i oczekiwany przez wyborców. Warto jednak wybierać je z rozwagą.