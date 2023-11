Owa „wrzutka” ułatwia bowiem życie ekologicznym deweloperom, umożliwiając wywłaszczenia osób prywatnych w interesie inwestorów. Zmniejsza wymaganą odległość inwestycji wiatrowych od zabudowań mieszkalnych, a nawet od rezerwatów przyrody i parków narodowych. To poważna zmiana systemową, mocno ingerującą w podstawowe prawa konstytucyjne obywateli, takie jak prywatna własność. Dlatego też uchwalenie tego rodzaju przepisów wymaga wielowarstwowych konsultacji i uzgodnień. Za takie zmiany absolutnie powinien odpowiadać pełnoprawny rząd.

Właśnie dlatego wygląda na to, że w tym przypadku autorzy zmian wiatrakowych sprytnie chcieli je przykryć prokonsumenckim projektem, który bezdyskusyjnie popierają wszystkie siły polityczne. I pod taką przykrywką miały być uchwalone kontrowersyjne przepisy, które trudniej byłoby w takiej sytuacji kwestionować.

Pierwsza wpadka Szymona Hołowni i Michała Szczerby oraz pierwszy plus rządów koalicyjnych

To bardzo zły początek legislacyjny nowego Sejmu, który przypomniał dawne czasy, choćby afery hazardowej z 2009 r., kojarzonej głównie z „Mirem” i „Zbychem”. Tamta afera naznaczyła pierwszą kadencję Platformy Obywatelskiej z lat 2007-2011. Zasmuca wypowiedź czołowego polityka KO Michała Szczerby, który w Wirtualnej Polsce przyznał, że podpisał się pod projektem, jednak nie wiedział, że jest tam doklejona również ustawa wiatrakowa.

Cieszy natomiast trzeźwa ocena posłów Lewicy, którzy zauważyli problem – to unaocznia dobre strony kolacji. Autorzy tej wrzutki powinni się koniecznie wytłumaczyć przed opinią publiczną. A marszałek Szymon Hołownia bardziej zwracać uwagę, na to co wpływa pod obrady Sejmu, bo brak doświadczenia z niczego go nie zwalnia. To morał również dla Donalda Tuska, który chyba nie chce przecież budzić demonów z przeszłości.