Trybunał czeka na wyrok, a w środku odbywa się gra różnych interesów i oczekiwań

Samych uchwał Sejmu TK wówczas nie ocenił, bo nie ma takiego prawa. Czy jednak dzisiejszy Trybunał też uzna, że nie wolno mu tego robić, jeśli ktoś by je do TK zaskarżył? To zależy od rozwoju sytuacji na licznych frontach oraz tego, na jaką formę załatwienia tej sprawy zdecyduje się większość parlamentarna.

Scenariusz skrajny: Trybunał wyzerować

Sędziowska kadencja Julii Przyłębskiej – a także Mariusza Muszyńskiego i Piotra Pszczółkowskiego – dobiegnie końca w grudniu 2024 r. I najpóźniej wtedy Trybunał zostanie odblokowany, gdy chodzi o pełne składy sędziowskie, bo uda się wreszcie zwołać zgromadzenie ogólne, które wybierze nowego prezesa.

Pomysłów na rozprawienie się z Trybunałem jest wiele. Niedawno na naszych łamach prof. Krzysztof Grajewski z Uniwersytetu Gdańskiego wykazywał, że dublerami są wszyscy zasiadający dziś w TK, który razem z legalną niezaprzysiężoną trójką liczy 18 członków – a powinien 15, więc każdy kolejny sędzia był wybierany na zajęte miejsce. Przyjęcie takiego wywodu za założenie pierwotne pozwalałoby ten organ wyzerować i powołać od nowa. To scenariusz skrajny, mający chyba najmniejsze szanse na realizację. Scenariusz kreślony przez projekt autorstwa zespołu ekspertów prawnych Fundacji Batorego mówi o usunięciu dublerów i dyscyplinarnym rozliczaniu nieprawidłowości.

Czytaj więcej Opinie Prawne Krzysztof Grajewski: Trybunał Konstytucyjny czy trybunał dublerów? Od 2015 r. do TK zostało wybranych 18 sędziów, choć w art. 194 ust. 1 konstytucji jest mowa o piętnastoosobowym składzie tego organu. Niektórych sędziów wybrano zatem nie tyle na już obsadzone, co na nieistniejące stanowiska.

Walczyć do upadłego czy się jakoś dogadać

A co słyszy się o tych pomysłach w samym Trybunale? Tam odbywa się gra różnych interesów i oczekiwań. I bynajmniej nie jest tak, że wszyscy chcieliby zostać do końca swej kadencji. Największy straszak – grożący przede wszystkim dublerom, czyli Mariuszowi Muszyńskiemu, Justynowi Piskorskiemu i Jarosławowi Wyrembakowi – to pozbawienie ich statusu i uposażeń związanych z sędziowskim stanem spoczynku. To jedna z rozważanych opcji, a odpowiedzi na pytanie, jak to zrobić, pada wiele. I w każdej z nich mieści się kluczowy fragment: zmiana ustawy. Tego zaś – bez udziału prezydenta – przez najbliższe dwa lata też raczej zrobić się nie da.

Z wewnątrz TK słyszę: można mieć rację i walczyć o nią do upadłego albo załatwić sprawę, dając oponentowi szansę na – przynajmniej pozorne – wyjście z twarzą. Osoba, z którą rozmawiam, przypomina, że gdy powstawała niezależna i oddzielona od rządu prokuratura, pozwolono prokuratorom bliskim Zbigniewowi Ziobrze odejść w stan spoczynku, w trakcie którego dostawali 100 proc. uposażenia. Podobnie postąpiono z członkami zlikwidowanej Izby Dyscyplinarnej. Także w Trybunale są osoby – nie tylko dublerzy – które pozytywnie patrzą na takie rozwiązanie, pozwalające odblokować sąd konstytucyjny. – Sędzia Julia by to też rozważyła. Oraz Michael Douglas, jak się u nas mówi o Stanisławie Piotrowiczu, odkąd zmienił fryzurę – twierdzi nasze źródło. Im bardziej jednak będzie się próbować ich upokorzyć – tym mniejsza będzie chęć do współpracy w rozwiązaniu problemu.