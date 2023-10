Zgodnie z art. 194 ust. 1 in fine Konstytucji RP w zw. z art. 3 ustawy o TK do pełnienia funkcji sędziego TK może zostać powołana osoba wyróżniająca się wysokim poziomem wiedzy prawniczej oraz posiadająca „kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego SN lub sędziego NSA”. Wymogi merytoryczne (kompetencyjne) i związane z rękojmią (kwalifikacjami etycznymi i deontologicznymi) są w przypadku TK, perły w koronie demokracji konstytucyjnej, szczególnie wysokie.

Wymaganych konstytucją kwalifikacji sędziego TK nie nabywa się, uzyskując tytuł zawodowy (sędzia, radca prawny, adwokat czy prokurator), stopnia naukowego (doktor lub doktor habilitowany) ani nawet profesora nauk prawnych (tylko jeden w dzisiejszym TK). Jeśli ktoś ma wyróżniać się wiedzą prawniczą uzasadniającą powołanie do sądu konstytucyjnego, musi legitymować się wybitnym z perspektywy kształtowania systemu prawnego dorobkiem (orzeczniczym lub naukowym) powiązanym z ponadprzeciętną wiedzą o prawie konstytucyjnym. Niezbędne jest dysponowanie kwalifikacjami wymaganymi od sędziego SN lub NSA.

Sejmowy wybór sędziów TK bez zbadania, czy spełniają konstytucyjne przesłanki merytoryczne i deontologiczno-etyczne, dokonany został z naruszeniem normy z art. 194 ust. 1 zd. 1 in fine. Nie ma tu żadnego znaczenia, że także przed 2015 r. dochodziło do powoływania do TK osób niespełniających wymaganych prawem kryteriów. Przyjmując prezentowany tu punkt widzenia, w przyszłości nie będzie już można powielać patologii, które w formie skrajnie wynaturzonej doprowadziły do upadku tej instytucji.

Dublerzy w Trybunale

Dokonany z naruszeniem normy konstytucyjnej wybór sędziego TK przez Sejm nie może być konwalidowany.

Świadomy naruszyciel konstytucji (każdy z sędziów TK miał świadomość, w czym uczestniczy), nie może korzystać z ochrony konstytucyjnej. Oczywiście niezbędnym dopełnieniem tego procesu jest rzetelne przestrzeganie konstytucyjnych wymogów przy powoływaniu nowego składu, a także zaniechanie zgubnej i zbyt częstej praktyki wyboru (nie tylko do TK) w oparciu o pozamerytoryczne kryteria.

Kompetencje wymagane od sędziego TK można i należy uczciwie ocenić, a stwierdzenia przez kompetentne gremium, że kandydat ubiegajacy się o tę godność jeszcze nie spełnia wszystkich wymogów, nie można w żadnym razie traktować jako dyfamującego.