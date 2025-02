Kobiety tradycyjnie częściej podejmowały się prac związanych z opieką nad innymi, bo takie zawody były uważane jako bardziej kobiece. I choć czasy się zmieniły, dziewczyny częściej kończą politechniki i podejmują pracę w tzw. męskich zawodach, to nie zmieniło się jedno – te typowo kobiece profesje są wciąż słabiej płatne. Dlatego też panowie nauczyciele, jeśli już decydują się na pracę w szkole, to chętniej w miejscach, w których mogą liczyć na specjalne dodatki, np. z tytułu pracy w godzinach nocnych (np. internaty), czy tam, gdzie otrzymują dodatki za pracę w trudnych warunkach. Dlatego też, by mężczyźni częściej zatrudniali się w szkołach, oświata musi płacić więcej.

Stereotypy przeszkodą w podejmowaniu pracy

Ale nie tylko o pieniądze tu chodzi. Wielu osobom trudno sobie wyobrazić, że mężczyzna mógłby zatrudnić się np. w przedszkolu. Zapewne pojawiłoby się wiele komentarzy o tym, czy na pewno z nim wszystko w porządku i czy jest to bezpieczne dla dzieci, aż po niewybredne pytania, czy to na pewno jest chłop. No i jak go nazwać, bo nauczycielka przedszkola zwana jest przedszkolanką, a jak nauczyciel? Przecież nie przedszkolak…

Jednak dość żartów. Faktem jest, że większa różnorodność to możliwość poznania różnych punktów widzenia, większa szansa dla różnorodnych pomysłów. Ale samą petycją szkoły się nie zmieni.