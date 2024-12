Które z wymienionych państw najbardziej pomogło Ukrainie pod względem wojskowym i humanitarnym podczas wojny? – zapytano Ukraińców (badanie zleciło Centrum Mieroszewskiego; przeprowadziła je ukraińska pracownia Info Sapiens). Polskę (23 proc.) wyprzedziły Niemcy (29 proc.) i Wielka Brytania (34 proc.). W przygotowanym przez Centrum Mieroszewskiego raporcie – podsumowała go poniedziałkowa „Rz” – zauważono, że wynik lepszy od Niemiec Polska osiąga wyłącznie wśród badanych emerytów, a w dużych miastach (powyżej 100 tys. mieszkańców) różnica pomiędzy krajami wyniosła 12 pkt proc.

Innymi słowy, z opowieścią o niesionej sąsiadowi pomocy Polska nie dociera do młodszych Ukraińców i mieszkańców większych miast (a to przecież grupy docelowe, które warto przekonać do polskich racji w sprawie Wołynia). Dopiero 11 listopada, na oficjalnej stronie prezydenta RP, opublikowane zostały dane.

Czytaj więcej Publicystyka Łukasz Warzecha: Obustronne rozczarowanie Polaków i Ukraińców Niektórzy, ja również, zakładali na początku wojny, że miejsce bohaterów UPA zajmą nowi bohaterowie, ci walczący obecnie z Rosją. Tymczasem jesteśmy świadkami masowego i oficjalnego odwoływania się do agresywnie nacjonalistycznej ideologii spod znaku OUN-UPA jako podstawy ukraińskiej tożsamości – polemika z Piotrem Zarembą.

Przegrywamy opowieść o współczesnej pomocy Ukrainie, ale też o przeszłości

Tymczasem 10 grudnia wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział w Radiu ZET, że raport dotyczący pomocy Ukrainie jest gotowy, ale wstrzymał jego publikację, bo „nie chce stawiać prezydenta i jego kancelarii w niekomfortowej sytuacji”, skoro „liczby będą różne od siebie”. Czy to jest poważne?

Nie krępuje się za to Kiloński Instytut Badań nad Gospodarką Światową: Niemcy nie dość, że od początku wojny zbierają i prezentują dane, to jeszcze nimi żonglują – sumując pomoc udzielaną z deklarowaną, wyrosły na lidera.