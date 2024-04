W dodatku dwa tygodnie temu w irańskim konsulacie w Syrii zabito ważnych irańskich wojskowych, o co podejrzewa się Izrael. Iran uznał więc, że musi odpowiedzieć. Wybrał zmasowany atak powietrzny na terytorium Izraela.

Czy USA powstrzymają Bliski Wschód przed eskalacją konfliktu?

Większość wystrzelonego sprzętu została zniszczona jeszcze w powietrzu przez wojsko Izraela, ale też przez armie USA, Wielkiej Brytanii, Francji, a nawet Jordanii. Izrael odparł atak, ale wie, że udało się to zrobić dzięki wsparciu sojuszników.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Iran: Izrael zbombardował ambasadę w Syrii. Nie żyje dowódca Al-Kuds W poniedziałek izraelskie wojsko zbombardowało ambasadę Iranu w Syrii. Władze w Teheranie twierdzą, że w ataku zginął dowódca brygady Al-Kuds należącej do Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej i kilku dyplomatów.

To daje Stanom Zjednoczonym ważny argument, by wymusić na Beniaminie Netanjahu bardziej rozważne postępowanie w przyszłości. Bo z jednej strony Zachód nie może nie potępić teraz Iranu, ale z drugiej stronie pozostawienie Netanjahu wolnej ręki, doprowadzi do eskalacji, po której nikt nie będzie już potrafił nad sytuacją zapanować. I rzucona przez Teheran zapałka doprowadzi do pożaru całego regionu. Dlatego Zachód musi być zarówno policjantem, jak i strażakiem na Bliskim Wschodzie.