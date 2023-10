W poranek 7 października 2023 organizacje terrorystyczne Hamas i Islamski Dżihad wszczęły wojnę przeciwko Izraelowi. Żądne krwi oddziały terrorystów sforsowały granicę między Strefą Gazy a Izraelem i rozpoczęły barbarzyńskie pogromy na ulicach i w domach, w izraelskich kibucach, wioskach i miastach, nie zważając na płeć ani wiek swoich ofiar. Jednocześnie inne oddziały prowadziły ostrzał rakietowy, tysiące rakiet wystrzelonych zostało na obszar równy połowie terytorium kraju, w tym na miasta Ber Szewę, Tel Awiw i Jerozolimę.

Reklama

Terroryści zaatakowali Izrael w święto Simchat Tora

Ten sam piękny szabatowy poranek miał być dniem świątecznym, Izraelczycy rozpoczynali święto Simchat Tora, jedno z najważniejszych w żydowskim kalendarzu. Setki tysięcy osób było w drodze do synagog i na spotkania ze swoimi bliskimi. Setki osób uczestniczyło w festiwalu muzycznym, tysiące po prostu spacerowały lub odpoczywały w domach. Właśnie wtedy napadli na nich i zamordowali z zimną krwią terroryści – dżihadyści kierowani tą samą ohydną ideologią, co Państwo Islamskie. Dzień święta i radości stał się dniem żałoby.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Jak Hamas zaskoczył Izrael. Atak przygotowywano od lat Starannie przygotowywany podstęp sprawił, że Izrael był zaskoczony, gdy palestyński Hamas rozpoczął sobotni atak, umożliwiając bojownikom używającym buldożerów, lotni i motocykli starcie z żołnierzami na terenie Izraela.

Gdy piszę te słowa, liczba ofiar po stronie Izraela, głównie cywilów, sięgnęła 600 zamordowanych i tysięcy rannych. Odnosząc to do całej populacji Izraela, stajemy w obliczu tragedii porównywalnej do straszliwych ataków na Stany Zjednoczone 11 września 2001 r.

Atak Hamasu nie mógłby mieć miejsca bez wsparcia Iranu

Widok mordujących i plądrujących terrorystów trafił do mediów społecznościowych obok obrazów przedstawiających Palestyńczyków w Gazie, Judei i Samarii, celebrujących, rozdających cukierki i radujących się ze zbrodni popełnionych w Izraelu.