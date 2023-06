We wtorek Aleksander Łukaszenko zebrał mundurowych, by wręczyć nominacje generalskie. Był to jedynie pretekst do wygłoszenia przemówienia, w którym dyktator odniósł się do nieudanej próby puczu w Rosji. Po raz kolejny zaatakował Zachód i NATO, ale też uderzył w swoich przebywających za granicą przeciwników. Padło wiele głośnych deklaracji, na których wygłoszenie nie pozwoliłby sobie żaden przywódca niepodległego państwa. – Nie ukrywam, z przykrością obserwowałem te wydarzenia, które odbywały się na południu Rosji. Nie tylko ja. Wielu naszych obywateli wzięło to sobie do serca. Dlatego że ojczyzna jest jedna – mówił relacjonowany przez propagandowe media. – Nasza ojczyzna rozciąga się od Brześcia do Władywostoku – to nasza ziemia, wolność i nasze narody, które tu mieszkają – sprecyzował.

„Wszyscy zginiemy”

Osoby pamiętające początek lat 90. mogą mieć déjà vu, bo wówczas walczący o władzę na Białorusi Łukaszenko pragnął zostać politykiem nie na białoruską, tylko na rosyjską skalę. Deklarował swoją „rosyjskość” i „tożsamość radziecką”, marzył o zastąpieniu schorowanego Borysa Jelcyna na Kremlu. Podpisał wówczas wszelkie możliwe porozumienia integracyjne, które rozpoczęły stopniową rusyfikację Białorusi na wszystkich szczeblach życia codziennego.

Od kilku dni obecność Łukaszenki, który „uratował Rosję przed wojną domową”, w rosyjskich mediach jest porównywalna z tą, którą miał w latach 90. I białoruski dyktator widocznie postanowił wykorzystać swoje pięć minut. – W żadnym wypadku nie trzeba robić ze mnie bohatera – mówił, opowiadając o swoim udziale w negocjacjach z szefem Grupy Wagnera Jewgienijem Prigożynem. Mówił, że to on poprosił Putina „nie śpieszyć się” i pozwolić mu porozmawiać z dowódcą buntowników w Rostowie nad Donem. Szczegółów porozumienia nie zdradził, ale deklarował swoją lojalność wobec Rosji Władimira Putina. – Znajdziemy się pod gruzami, wszyscy zginiemy – straszył rodaków ewentualnym upadkiem Rosji. Zdradził, że podczas nieudanego puczu w Rosji postawił swoją armię w stan pełnej gotowości bojowej i był gotów przerzucić pewne siły do Rosji do tłumienia buntowników.

Franak Wiaczorka, czołowy doradca przebywającej na Litwie liderki wolnej Białorusi Swiatłany Cichanouskiej, twierdzi, że Łukaszenko ostatecznie stał się „politykiem rosyjskim”. – Dzisiaj nie słyszeliśmy prezydenta Białorusi, słyszeliśmy Łukaszenkę, który wystąpił w roli rosyjskiego gubernatora. Wyraźnie powiedział, że jego ojczyzna rozciąga się od Brześcia do Władywostoku. Nie ma już białoruskiej agendy, działa według rosyjskiego porządku dziennego. Podczas kryzysu w Rosji stał się rosyjskim politykiem i nie jest już człowiekiem, który dba o interes Białorusi – tak Wiaczorka komentował w rozmowie z „Rzeczpospolitą” wtorkowe przemówienie białoruskiego dyktatora.