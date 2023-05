Marek Kozubal: Wypalona fajka pokoju to za mało

- W trakcie tego spotkania bardzo szeroko omówione zostały wszystkie działania, które zostały zaplanowane do realizacji przed zbliżającym się szczytem NATO w Wilnie. Są to działania skupione na kwestii dotyczącej planowania regionalnego, generacji sił, również struktury dowodzenia i adaptacji struktury dowodzenia sojuszu NATO do współczesnych wyzwań, do aktualnych wyzwań - poinformował po naradzie zwołanej przez prezydenta Jacek Siewiera, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.