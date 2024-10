W świecie racjonalnym decydenci wycofaliby się z kosztowego błędu i zracjonalizowali program, wprowadzając choćby próg dochodowy. To pozwalałoby niższym kosztem ogólnym wesprzeć tych naprawdę potrzebującym wyższymi przelewami. Niestety, w wyborczym amoku politycy PiS i PO urealnili ten zasiłek podnosząc je z 500 do 800 zł miesięcznie (dla wszystkich rodziców!), co kosztowało kolejne dziesiątki miliardów wydatków rocznie. PiS-u to nie uratowało przed klęską. Udział w tej populistycznej licytacji obciąża konto PO. Jej prorynkowi wyborcy pewnie pogodziliby się z konieczną zmianą 800+ i np. ograniczeniem go do rodzin będących naprawdę w potrzebie.

Spór o dług publiczny

Tymczasem jednak pęka w szwach budżet napompowany upolityzowanymi wydatkami, z których bez politycznej odwagi trudno się wycofać. Rosnący z roku na rok deficyt sektora finansów publicznych przekracza już 5 proc. PKB. Kolejne deficyty roczne odkładają się w postaci długu publicznego, który wkrótce przebije konstytucyjny limit 60 proc. PKB.

Młodzi publicyści i ekonomiści z sercem daleko po lewej stronie są zdania, że nie ma co oszczędzać, skoro w innych krajach dług przekracza 100 proc. PKB, np. we Włoszech sięga 140 proc., a w Japonii 260 proc. Tyle, że smoleńskie hasło „śmiało, zmieścisz się” nie działa w finansach publicznych.

Dług kosztuje coraz więcej. Kończą się emisje obligacji z okresu niemal zerowych stóp procentowych i trzeba pożyczać coraz drożej (obecna rentowność polskich papierów 10-letnich to sporo ponad 5 proc.). Stare emisje spłacamy nowymi, na coraz wyższy procent, nabijając portfele instytucjom finansowym.

Kłopot dla przyszłych pokoleń

Niedoceniany przez Polaków procent składany sprawia, że dług jak kula śniegowa będzie rósł coraz szybciej. Kulejąca demografia będzie ograniczała tempo wzrostu gospodarczego, a przez to dochodów podatkowych państwa. Dlatego coraz więcej trzeba będzie wydawać na obsługę długu zamiast na szkoły, innowacje czy opiekę nad seniorami.

W którymś momencie – nie jutro czy za rok-dwa - trzeba będzie podjąć trudną decyzję: albo drastyczne cięcia wydatków albo dramatyczna podwyżka podatków. Za niefrasobliwość finansową dzisiaj trzeba będzie słono płacić za dekadę, dwie i trzy. Spadnie to nie na moją i moich rówieśników głowę, bo już wtedy pewnie nie będziemy żyli, tylko na młode pokolenie. To samo, które tak ostro smaga biczem krytyki wszystkich nawołujących do umiarkowania w wydawaniu publicznej kasy. Jeśli chcemy tego uniknąć, program 800+ musi zostać. Musi zostać zmieniony. I nie tylko on.