Dziś, w środę 20 marca, powinnam być w redakcji, ale nie odważyłam się wyjechać, by nie spóźnić się na poranne kolegium. Od kilku dni wiadomo, że rolnicy w całej Polsce przygotowują niemal 600 blokad – oczywiście pod Warszawą też, więc sprawdzamy, czy i jak uda nam się przejechać. Jak przed laty w pandemii powtarzamy wszyscy sobie: „Zostań w domu”. Kto może, ten zostaje.

Czy protestujący rolnicy wiedzą, jak i komu mogą w ten sposób zaszkodzić?

Widmo korków potęguje SMS z urzędu gminy, w którym zawiadamia się nas, że planowana jest blokada drogi dojazdowej do trasy do Warszawy. I co więcej, protestujący zamierzają też zablokować centrum naszego miasteczka, więc ludzie między sobą rozmawiają, że zakupy trzeba zrobić wcześniej.

Owszem, nie trzeba być w sklepie codziennie, ale to środa, w miasteczku targ, na który rolnicy i drobni przedsiębiorcy przywożą swoje towary. Wizja blokady miasta to zmiana planów, mniej kupujących. Czy protestujący wiedzą, jak i komu mogą w ten sposób zaszkodzić? Czy się z tym liczą? Pewnie nawet o tym nie myślą.

Nie chcemy przymusowego wolnego dnia

„Organizujemy wam dzień wolny od pracy” – powiedział jeden z cytowanych przez media rolników. Super, naprawdę bardzo się z tego cieszymy. Ucieszą się na pewno dzieci, do których na lekcje nie dotrze nauczyciel. Bo zawsze fajnie, jeśli w jednej sali wciśnie się dwie albo trzy klasy. Nikt nie zostawi dzieci bez opieki, więc ci nauczyciele, którzy są, pracują za nieobecnych. Ucieszy się pielęgniarka, która nie będzie mogła zejść z nocnej zmiany i iść do domu, bo jej koleżanka stoi w korku. Na pewno ucieszy się chirurg, którego ominie kilkugodzinna, wyczerpująca operacja, którą miał przeprowadzić, by ratować życie. Na pewno pełni radości będą też wszyscy stojący w kolejkach w urzędach, bo jakaś urządniczka nie dojechała.

My, drodzy rolnicy, nie chcemy dni wolnych. Chcemy normalnie pojechać do pracy i z niej wrócić.