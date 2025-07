Wiceminister zdrowia Marek Kos: Szpital nie powinien zarabiać

Mamy ochronę zdrowia, wojsko, policję, straż. Nikt nie mówi, że policja czy straż mają zarabiać. Czy szpital w ogóle powinien zarabiać?

Nie – szpital nie powinien zarabiać; szpital powinien się bilansować, natomiast nie może być skupiony na generowaniu zysków. Dyrektorzy mogą powiedzieć, że powinni mieć dobre, dodatnie wyniki finansowe, żeby spłacać stratę z lat ubiegłych. Stratę trzeba kiedyś pokryć, ona nie zniknie. Oczywiście możemy wyobrazić sobie, że pokryjemy ją z budżetu, ale co dalej? Ochrona zdrowia to taka trochę studnia bez dna. Proszę jednak pamiętać, że nasze zdrowie zależy w 15 proc. od leków i opieki zdrowotnej, w 15 proc. od środowiska, w jakim żyjemy, w 20 proc. od genów, jakie dziedziczymy, a w 50 proc. od nas samych, naszego stylu życia.

Mamy konkretny plan wynikający z zapisów ustawy o reformie szpitali, którą właśnie zatwierdziła Rada Ministrów. Jest w nim opisana dokładna ścieżka zmierzająca do lepszego wykorzystania potencjału szpitala. Jeżeli placówka będzie wchodzić na ścieżkę optymalizacji pewnych zakresów świadczeń – np. zmiany ze świadczeń całodobowych na świadczenia jednodniowe czy ambulatoryjne – będzie miała możliwość oddłużenia. Tylko warunek podstawowy jest taki, że będzie musiała realizować plan naprawczy i wprowadzić zmiany, aby uzyskać lepszy wynik finansowy w danym roku. Wtedy to umorzenie zadłużenia nastąpi.

Razem z rektorem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, prof. Załuską, uczestniczył pan w powołaniu – z inicjatywy senator Beaty Małeckiej-Libery, szefowej senackiej komisji zdrowia – specjalnego zespołu, który ma opracować metody, dzięki którym pacjenci będą częściej stosować się do zaleceń lekarskich – szczególnie w zakresie zażywania leków. Co to za przedsięwzięcie?

Faktycznie, udało się stworzyć wspólny zespół – złożony z senatorów, wybitnych profesorów, ekspertów, szefów towarzystw naukowych, farmaceutów, pracowników Ministerstwa – który ma się zająć problemem adherencji. Chodzi o to, że pacjenci nie przyjmują zapisanych leków. Mimo postawienia diagnozy, wykupienia leków, a czasami – otrzymania ich za darmo. Powoduje to nie tylko olbrzymie koszty leczenia różnych powikłań, ale i to, że żyjemy po prostu krócej, niż byśmy mogli. W Europie koszty nieprzestrzegania zaleceń szacuje się na ok. 125 mld zł rocznie; w Polsce według ostrożnych szacunków jest to od 6 do 10 mld zł. Gra idzie więc o wielką stawkę. Dzięki inicjatywie pani senator i wsparciu pani minister zdrowia Izabeli Leszczyny rozpoczynamy pracę. Skala problemu jest duża. Połowa Polaków nie wykupuje zapisanych leków. W terapii nadciśnienia po roku od zapisania leku – już ok. 50 proc. pacjentów rezygnuje z leczenia. Podobnie jest np. w leczeniu cukrzycy czy depresji. To walka o to, aby było mniej zawałów, udarów czy przedwczesnych zgonów. Mamy szereg bardzo konkretnych pomysłów: od szybkiego wprowadzenia widoczności dla lekarzy wszystkich zakupionych leków, tego, czy recepta się nie skończyła, badań i pobytów w szpitalu po rozszerzenie roli farmaceuty w tzw. przeglądzie lekowym czy poradzie odnośnie do nowego leku. Trzeba się też zająć czymś, co całkowicie leży odłogiem, czyli edukacją i kampaniami informacyjnymi. Myślę, że pod koniec roku będziemy mieli wypracowane konkretne propozycje, które będziemy szybko wdrażali w życie w Ministerstwie, NFZ oraz w Centrum e-Zdrowia.

Jakie jest największe wyzwanie na najbliższe miesiące?

Najbliższe miesiące to nowelizacja ustawy refundacyjnej; to bardzo duże zadanie. Po opracowaniu uwag będę starał się, aby jak najszybciej znalazła się na Stałym Komitecie Rady Ministrów. Ta nowelizacja to 100 zmian, z czego 30 to są zmiany deregulacyjne, a w tym momencie deregulacja jest ważnym zadaniem rządu.

Co to oznacza dla zwykłego pacjenta? Będzie miał leki sprawniej i szybciej?

Będzie szybciej i sprawniej, jeżeli chodzi o leki, szczególnie te innowacyjne. Nie będziemy czekali np. 2,5 roku na wniosek firmy o refundację leku, tylko sami zyskamy możliwość wezwania firmy do złożenia wniosku refundacyjnego na szczególnie potrzebne leki. Jeśli zgłosimy się do firmy i powiemy, że chcemy objąć refundacją dany lek, będzie ona miała obowiązek złożyć wniosek refundacyjny. Jeżeli tego nie zrobi, może stracić wyłączność rynkową. Od chwili złożenia wniosku czas na wdrożenie refundacji to ok. 200 dni, czyli o wiele krócej niż jeszcze kilka lat temu. Obecnie, bardzo często czekamy nawet dwa lata na złożenie wniosku.