Prof. Jarosław Markowski: Polacy za mało wiedzą o nowotworach głowy i szyi

Obecność tego wirusa stwierdza się w ok. 60 proc. raków płaskonabłonkowych gardła. W populacji polskiej takie nowotwory stanowią ok. 30 proc. W Holandii, we Francji czy Włoszech ten odsetek przekracza 50 proc., a w USA jest jeszcze wyższy, przekracza 70 proc. Co istotne, przebieg kliniczny nowotworów wywołanych zakażeniem wirusem HPV różni się istotnie od tych spowodowanych klasycznymi czynnikami etiologicznymi, tzn. wieloletnim paleniem papierosów i piciem wysokoprocentowego alkoholu. Prowadzone przez wiele lat badania prospektywne wykazały, że nowotwory HPV-pozytywne znacznie lepiej odpowiadają na leczenie zarówno radioterapią, jak i chemioterapią. Stwierdzono również ścisły związek nowotworów HPV-pozytywnych z większym długoterminowym przeżyciem, co z kolei pokazuje, że dobór terapii powinien zależeć od obecności zakażenia wirusem HPV. Jest on odpowiedzialny za 600 tys. przypadków zachorowań na raka szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu, jamy ustnej i ustnej części gardła, rozpoznawanych rocznie na świecie. Jednak o ile częstość nowotworów szyjki macicy od kilkunastu lat się obniża, to liczba nowotworów głowy i szyi HPV-zależnych narasta.

Wokół infekcji wirusem HPV i jego roli w etiologii nowotworów głowy i szyi narosło wiele nieporozumień. Dlaczego?

Wirus brodawczaka ludzkiego występuje powszechnie i może być przenoszony poprzez kontakty seksualne lub przez bezpośredni kontakt ze skórą osoby zakażonej. Do tej pory zidentyfikowano około 150 typów tego wirusa, spośród których część jest onkogennych, czyli doprowadza do rozwoju raka. Zwykle zakażenie HPV przebiega bez objawów i jest przejściowe. Bywa jednak, że staje się przewlekłe, a wówczas może dojść do procesu nowotworzenia. Choroba rozwija się około 10–20 lat po ekspozycji na wirusa. Szacuje się, że ponad 80 proc. populacji przechodzi w swoim życiu zakażenie wirusem HPV. W przypadku nosicielstwa wirusa w większości przypadków jest on zwalczany przez układ odpornościowy i znika z organizmu. Należy pamiętać, że do zakażenia może też dojść podczas wizyty u fryzjera, kosmetyczki, na basenie czy w studiu tatuażu.

W jaki sposób możemy się zabezpieczać przed zakażeniem wirusem HPV?

1 czerwca 2023 roku w Polsce wystartował program powszechnych i darmowych szczepień przeciwko wirusowi HPV dzieci w wieku 12 i 13 lat. A najlepszą ochronę przed zakażeniem wirusem HPV dają właśnie szczepienia. Rekomendowane są osobom młodym obu płci, ponieważ szczepionka wykazuje skuteczność w grupie osób jeszcze przed inicjacją seksualną, kiedy można zakładać, że nie przeszły zakażenia wirusem HPV. Szczepionki można podawać dzieciom już po ukończeniu 9. roku życia, choć eksperci wskazują, że najlepiej zrobić to między 11. a 13. rokiem. Można ją przyjąć także po tym okresie.