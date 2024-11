Mało mieszkań do wzięcia od ręki

Jak podaje portal Tabelaofert.pl, w ofercie deweloperów w Warszawie w III kwartale było ponad 14,5 tys. mieszkań, z czego 10,3 proc. to lokale gotowe. We Wrocławiu wśród niespełna 9,4 tys. oferowanych lokali ukończonych było 10,1 proc., a w Trójmieście – na niemal 6,9 tys. mieszkań gotowe stanowiły 17,3 proc. W Krakowie deweloperzy mieli w III kwartale 8,4 tys. mieszkań, z czego ukończone to 13,4 proc., w Poznaniu było ponad 8 tys. lokali (11,6 proc. gotowych), w Łodzi – ponad 8,5 tys. (11 proc. gotowych).