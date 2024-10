Mieszkania dłużej czekają na kupca

Oferta mieszkań rośnie. Z analiz eksperta rynku Marcina Drogomireckiego wynika, że we wrześniu w głównych serwisach ogłoszeniowych w całej Polsce było o ponad jedną trzecią więcej mieszkań niż przed rokiem. Największe zwyki podaży analityk odnotował w największych i najdroższych miastach. – W Warszawie oferta prawie się podwoiła, w Krakowie wzrosła niemal o 84 proc., a w Łodzi i we Wrocławiu – o ok. dwie trzecie.