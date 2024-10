Boom czy zima – marże stabilne

Zdaniem Gosza, utrzymanie tak wysokiej rentowności może wydawać się trudne, ponieważ koszty sprzedanych mieszkań w sprawozdaniach dla przyszłych okresów w coraz większym stopniu będą opierały się na bieżących, wysokich cenach gruntów.

– Jeszcze kilka lat temu koszt gruntu w budżecie projektu mieszkaniowego wahał się w przedziale 10–20 proc. szacowanych przychodów ze sprzedaży, a obecnie udział ten sięga nawet 30 proc. W efekcie, po tegorocznym zatrzymaniu wzrostu cen mieszkań, zaczyna brakować miejsca na tak wysokie marże – mówi Gosz. – Należy o tym pamiętać, ponieważ raportowana obecnie przez deweloperów mieszkaniowych rentowność prowadzonej działalności jest przedmiotem wielu komentarzy przedstawiających branżę jako ponadnormatywnie rentowną. Tym komentarzom nie towarzyszy jednak refleksja, że ten biznes jest mocno cykliczny i przy obecnych cenach gruntów, przy jednoczesnym zatrzymaniu cen mieszkań, marże na sprzedaży nie będą już tak okazałe. Oczywiście rentowność może znaleźć się pod dalszą presją, jeżeli dodatkowo zaczną rosnąć koszty budowy, ale tego na razie nie widać i nie słychać w wypowiedziach przedstawicieli branży deweloperskiej – podsumowuje.

– Deweloperzy będą jednak mieć do czynienia z rosnącą podażą, ciągłą niepewnością co do wdrożenia nowych programów mieszkaniowych – to wszystko będzie powodować presję na zmniejszanie marż na sprzedaży. Mniej narażeni na spadki marży są i będą ci deweloperzy, którym udało się zbudować duże banki ziemi i uniknąć przepłacania za działki budowlane w ostatnich latach – dodaje Tomasz Puzyrewicz, dyrektor departamentu emisji obligacji w Domu Maklerskim Navigator.