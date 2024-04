Do oferty na osiedlu Galaktyczne w Gdańsku trafiły 144 mieszkania o powierzchni od 35 do 73 mkw. – od dwóch do czterech pokoi.

Na tani kredyt

Lokale powstaną w sześciu trzypiętrowych budynkach. Oferta jest objęta programem dewelopera „Decyzja na raty", adresowanym do klientów, którzy czekają na tanie rządowe kredyty. Program umożliwia rezerwację mieszkania z gwarancją ceny. Transakcja może być odroczona do września.

Standard także pod klucz

Ceny mieszkań na osiedlu przy ul. Galaktycznej wahają się od 10,2 tys. do 12,5 tys. zł za metr lokalu w standardzie deweloperskim. Atal oferuje też trzy pakiety wykończeniowe. W zależności od standardu do metra mieszkania trzeba dopłacić co najmniej 1 tys. zł.

Osiedle Galaktyczne to kolejna inwestycja spółki Atal wprowadzona w ostatnim czasie na trójmiejski rynek – po inwestycji Atal Apollina i dwóch etapach Osiedla Przyjemnego.